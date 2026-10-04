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Представлены часы Casio PRO TREK PRW-51LD-1JF

Компания Casio объявила о выпуске туристических часов серии PRO TREK PRW-51LD-1JF, которые получили корпус и ремешок с биомассовым пластиком. Новинка также характеризуется безелем, кнопками и заводной головкой с чёрным IP-покрытием, тыльной крышкой из полимерного материала, размерами 51:47,4:14,5 мм и массой 55 граммов, циферблатом с люминесцентным покрытием, автоматической двойной светодиодной подсветкой, ЖК-экраном с защитным минеральным стеклом, тройным датчиком для измерения направления, высоты, барометрического давления и температуры, солнечной зарядкой Tough Solar с автономностью до 25 месяцев в энергосберегающем режиме, радиосинхронизацией времени MultiBand 6, завинчивающейся заводной головкой и водонепроницаемостью до 10 бар. Цена часов на дебютном японском рынке составила эквивалент 390 долларов.

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