Представлены часы Casio PRO TREK PRW-51LD-1JF

Компания Casio объявила о выпуске туристических часов серии PRO TREK PRW-51LD-1JF, которые получили корпус и ремешок с биомассовым пластиком. Новинка также характеризуется безелем, кнопками и заводной головкой с чёрным IP-покрытием, тыльной крышкой из полимерного материала, размерами 51:47,4:14,5 мм и массой 55 граммов, циферблатом с люминесцентным покрытием, автоматической двойной светодиодной подсветкой, ЖК-экраном с защитным минеральным стеклом, тройным датчиком для измерения направления, высоты, барометрического давления и температуры, солнечной зарядкой Tough Solar с автономностью до 25 месяцев в энергосберегающем режиме, радиосинхронизацией времени MultiBand 6, завинчивающейся заводной головкой и водонепроницаемостью до 10 бар. Цена часов на дебютном японском рынке составила эквивалент 390 долларов.