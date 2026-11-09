Официально: часы OPPO Watch 5 готовы к выходу

Компания OPPO объявила, что официальная презентация умных часов Watch 5 состоится 16 ноября в Китае. Производитель также опубликовал изображения грядущей новинки в пяти расцветках. Отметим квадратный корпус, глянцевую боковую рамку и поворотную навигационную головку. Производитель подтвердил толщину в 9,2 мм и массу 25 граммов.

Напомним, что в сентябре были выпущены часы OPPO Watch S2 с 1,46-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 464:464 пикселя, пиковой яркостью 3000 нит, процессором BES2800BP, двухдиапазонной системой навигации L1+L5 с поддержкой BeiDou, GPS, Galileo, GLONASS и QZSS, аккумулятором ёмкостью 339 мАч, поддержкой магнитной зарядки, оптическими датчиками частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, датчиками ЭКГ, температуры запястья и освещённости, корпусом из нержавеющей стали с габаритами 45:45:8,9 мм и массой без ремешка 34,4 грамма, а также защитой от пыли и воды по стандартам 5ATM, IP69 и IP69K.