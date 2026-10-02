Часы Casio PRO TREK PRW-69YT-7JF оценили в 660 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент туристических часов серии Climber Line моделью PRO TREK PRW-69YT-7JF. Новинку оснастили корпусом с размерами 52,5:46,4:13,8 мм и массой 117 граммов, кованым безелем из нержавеющей стали, титановым браслетом, с матовой обработкой, зеркальной полировкой и тройной застежкой с фиксатором, двухслойным Duplex LCD-экраном с защитным сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, компасом с непрерывным измерением направления в течение минуты, барометром, высотомером и термометром, радиосинхронизацией времени Multiband 6, солнечной зарядкой Tough Solar, автономностью до 26 месяцев в режиме энергосбережения, светодиодной подсветкой с автоматическим включением и водонепроницаемостью уровня 10 ATM. Цена часов на дебютном японском рынке составила эквивалент 660 долларов.