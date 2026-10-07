Apple заплатит ещё 184 миллионов долларов по делу о патентах

Западные СМИ сообщают, что компания Apple получила неприятные новости — компанию обязали выплатить дополнительные 184 миллионов долларов в качестве процентов сверх ранее присуждённых 634 миллионов долларов штрафа по делу о нарушении патентов Masimo. Первоначальный вердикт был вынесен в ноябре прошлого года. Тогда присяжные пришли к выводу, что Apple нарушила патенты Masimo, связанные с технологиями мониторинга частоты сердечного ритма в Apple Watch. В результате Masimo получила 634 миллионов долларов компенсации. Теперь судья Джеймс Селна отклонил довод Apple о том, что начисление процентов принесёт Masimo необоснованную дополнительную выгоду.

Он сослался на позицию Верховного суда США, согласно которой проценты за период с момента, когда должны были быть получены лицензионные платежи, лишь компенсируют патентообладателю понесённые потери. При этом судья не удовлетворил требование Masimo установить процентную ставку на уровне 7% — в таком случае Apple пришлось бы дополнительно выплатить 243 миллионов долларов. Вместо этого суд использовал собственную ставку заимствования Masimo и применил ежегодное начисление процентов с момента начала нарушения патента. Таким образом, первоначальная сумма в 634 миллионов долларов для Apple выросла до 818 миллионов долларов. Для Apple это сравнительно небольшая сумма, однако для Masimo решение суда стало существенной победой, так как деньги компания получит внушительные, да и огласку в СМИ.