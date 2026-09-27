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Представлены спортивные смарт-часы Coros Pace 4 Pro

Компания Coros пополнила ассортимент умных часов моделью Pace 4 Pro, которая предназначена для спортсменов и любителей активного отдыха. Новинку оснастили 1,47-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 466: 466 точек, пиковой яркостью 3500 нит, адаптивной кадровой частотой от 1 до 60 Гц и защитным сапфировым стеклом, корпусом из титанового сплава TC4 и армированного волокнами полимера с размерами 47,6:47,6:11,8 мм, а также массой 51 грамм с силиконовым ремешком или 43 грамма с нейлоновым, водонепроницаемостью уровня 5 ATM, работой при температурах от −20 до +50 °C, автономностью до 21 дня, двухчастотным GNSS-модулем с поддержкой GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou и QZSS, 32 ГБ флеш-памяти, множеством спортивных режимов, включая специализированный режим триатлона, оптическим датчиком сердечного ритма с многоканальным PPG-сенсором, динамиком и микрофоном, фонариком, поддержкой Bluetooth, а также интеграцией с популярными спортивными приложениями. Цена часов составила 450 долларов.

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