Представлены часы HONOR Watch 5 Ultra

Компания HONOR пополнила ассортимент премиальных умных часов моделью Watch 5 Ultra, главной особенностью которой стал восьмиугольный корпус из титана класса 5. Новинка также характеризуется водонепроницаемостью до 50 метров, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, функцией мгновенного снятия показателей электрокардиограммы (ЭКГ), измерением уровня кислорода в крови (SpO2), отслеживанием качества сна и частоты сердечных сокращений, 100 спортивными режимами, 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек, кадровой частотой 60 Гц и сапфировым стеклом, батареей ёмкостью 480 мАч, автономностью до 15 дней, поддержкой 10000 циферблатов и специальным режимом для дайвинга. Цена и дата начала продаж часов будут объявлены позже.

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