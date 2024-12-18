Представлены часы Smart Pocket Watch от Geely и Meizu

Компании Geely и Meizu представили умные часы Smart Pocket Watch под брендом DreamSmart, которые будут стоить 200 долларов. Новинку оснастили 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей и поддержкой Always on Display, колёсиком и кнопками на правом торце для управления, быстросъёмным механизмом смены ремней, возможностью носить часы как нагрудный медальон, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, адаптером беспроводной связи Bluetooth для принятия звонков со смартфона, 110 спортивными режимами, управлением музыкой, пульсометром, сенсором уровня кислорода в крови, аккумулятором ёмкостью 240 мАч, а также черной, золотой и серебристой расцветками корпуса.

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