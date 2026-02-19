Представлены цифровые ретро-часы Casio W-800HD-1AV

Компания Casio объявила о выпуске цифровых часов W-800HD-1AV, которые получили серый ЖК-экран с крупными цифрами. Новинка характеризуется серебристым корпусом и браслетом из нержавеющей стали, зеленой светодиодной подсветкой, браслетом с широкими плоскими звеньями и тройной раскладывающейся застежкой, батарейкой CR2025 со сроком службы 10 лет, водонепроницаемостью до 100 метров, поддержкой двух часовых поясов, секундомером, многофункциональным будильником с функцией повтора, полностью автоматическим календарем до 2099 года, габаритами 44,2:36,8:13,4 мм и массой 91 грамм. Цена часов составляет 55 долларов.

