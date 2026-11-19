Представлены цветные корпуса XPG INVADER X MINI Chroma Series

Компания XPG выпустила линейку корпусов INVADER X MINI Chroma Series в форм-факторе Mid-Tower: теперь хорошо известная модель INVADER X MINI продаётся в насыщенных оттенках. Это дебютные колорные решения за всю историю марки, и представлены они в 4 исполнениях: SKY, CORAL, IRIS и AQUA. Новинка оснащена панорамным остеклением, а также 5 штатными вентиляторами с ARGB-подсветкой; в неё можно установить материнские платы ATX, графические адаптеры протяжённостью до 330 мм и радиаторы размером до 240 мм. Эффектная внешность сочетается здесь с продуктивным отводом тепла и удобством при сборке. Линейка Chroma Series разработана на основе востребованного INVADER X MINI и поставляется в 4 колористических вариантах: SKY, CORAL, IRIS и AQUA — небесно-голубом, коралловом, нежно-сиреневом и аквамариновом.

Это оригинальная альтернатива стандартным геймерским корпусам, где чаще всего встречаются чёрные, белые и тёмные версии. В первом цветном семействе XPG насыщенная окраска соединена со стеклянными панелями и ARGB-подсветкой: внутренние компоненты выглядят как часть единого ансамбля с рабочим местом, а у пользователя становится больше возможностей выразить собственный вкус. При размерах 460 × 210 × 359 мм INVADER X MINI Chroma Series принимает материнские платы ATX, Micro ATX и Mini ITX — совместимость с широким набором комплектующих сохранена, несмотря на компактные габариты.