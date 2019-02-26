Представлены недорогие ноутбуки Lenovo 14e Chromebook и Lenovo 14w

Компания Lenovo в рамках выставки MWC 2019 представила бюджетные ноутбуки Lenovo 14e Chromebook и Lenovo 14w, которые в первую очередь отличаются операционными системами Chrome OS и Windows 10. Модель Lenovo 14w оснастили 14-дюймовым Full HD-дисплеем (матрица TN или сенсорная панель IPS на выбор), APU AMD A6-9220C, 4 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 57 Втч, портом USB-C, двумя USB 3.0, HDMI и слотом для карт microSD. Размеры устройства равны 328:225:17,7 мм, масса – 1,53 кг. Цена на ноутбук стартуют от 300 долларов.

Lenovo 14e Chromebook получил 14-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением HD в младшей версии, APU A4-9120C, до 64 ГБ флеш-памяти, до 8 ГБ оперативной памяти, а также вторым разъёмом USB-C вместо HDMI. Цена на него стартует с 280 долларов.