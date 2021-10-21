Представлены две модели Redmi Smart TV X 2022

Сегодня были представлены две модели телевизоров Redmi Smart TV X 2022 - 55 дюймов и 65 дюймов - обе с дисплеями 120 Гц.

Два телевизора имеют порты HDMI 2.1 с поддержкой переменной частоты обновления (VRR) благодаря FreeSync Premium. Также поддерживается автоматический режим с низкой задержкой, так что телевизоры автоматически переключаются в игровой режим с задержкой всего 4 мс при подключении консоли или ПК.

4K телевизоры поддерживают HDR и Dolby Vision. Они покрывают 94% цветовой гаммы DCI-P3 и имеют хорошую калибровку deltaE. Два смарт-телевизора работают под управлением MIUI for TV 3.0 на четырехъядерном чипсете Cortex-A73 с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти.

Redmi Smart TV X 2022 поступит в продажу 31 октября и будет доступен в Китае в собственных магазинах Xiaomi.
Комментарии и отзывы Redmi Smart TV X 2022
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