Представлены электроконьки Segway

В последнее время пользователи прямо с ума сошли от гироскутеров и электросамокатов. Это действительно крутая штука для большого города с хорошими дорогами, ведь летом, половину весны и осени можно не ездить на личном авто и не пользоваться метро или общественным транспортом. Вы просто ставите на пол самокат и едете туда, куда вам нужно. Большинство моделей рассчитаны на 10-20 километров пробега на одном заряде, в большинстве случаев этого предостаточно. Теперь в продажу поступили электроконьки Segway, которые созданы больше для развлечения. Это как ролики или коньки, только в основе лежат колеса и работают они от двигателя. Для работы вам просто нужна энергия электричества, дальше все зависит от проворности и тренировок. Говорят, что ездить на них в разы легче, чем на обычных роликах. Мы пока не тестировали, не знаем.