Представлены флагманские телевизоры Panasonic W95B

Компания Panasonic пополнила ассортимент телевизоров серией W95B, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются матрицами Mini LED с разрешением 4K, кадровой частотой до 144 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ и HDR, улучшенной в сравнении с предыдущим поколением контрастностью и цветопередачей благодаря технологии Hybrid Tone Mapping, режимом Prime Video Calibrated Mode, профессиональными режимами калибровки с применением Calman и ISFccc, чипом HCX Pro AI Processor MK II с 4K Remaster Engine для улучшения детализации потокового видео и снижения уровня шума, поддержкой AMD FreeSync Premium, игровым режимом True Game Mode для более плавного геймплея, 20-Вт сабвуфером, платформой Fire TV, поддержкой голосового помощника Alexa, а также Apple AirPlay и Home. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.