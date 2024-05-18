Представлены флагманские телевизоры TCL QM8

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров флагманской линейкой TCL QM8, которая состоит из моделей с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицами QD-Mini LED с разрешением 4K, частотой обновления изображения 120 Гц, до 5000 участков затемнения, пиковой яркостью 5000 нит, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG, ALLM и AMD FreeSync Premium Pro, акустической системой Onkyo формата 2.1.2, предустановленной операционной системой Google TV и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Телевизоры уже доступны для покупки на американском рынке по цене в 1500, 2000, 3000 и 6000 долларов соответственно.