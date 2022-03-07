Представлены игровые мониторы Phillips серии M5000

Philips представила новые игровые мониторы серии M5000, предназначенные для соревновательных игр Philips 27M1N5200PA и Philips 32M1N5800A.

Philips 27M1N5200PA предлагает интенсивный игровой процесс благодаря своим высококонкурентным характеристикам, что делает его идеальным для соревновательных многопользовательских игр. Геймерам нужны дисплеи без задержек и сверхгладкие, но четкие и детализированные изображения. Ни один кадр не будет потерян, благодаря сверхвысокой частоте обновления 240 Гц, а MPRT 0,5 мс эффективно устраняет ореолы и размытие, обеспечивая резкое и четкое изображение. Чтобы полностью добиться игрового процесса без заиканий и разрывов, этот монитор также поддерживает FreeSync Premium и малую задержку ввода, чтобы еще больше улучшить игровой процесс.

Philips 32M1N5800A — это перспективный гибридный игровой монитор, отвечающий самым последним инновациям в игровом секторе. Эта модель отвечает требованиям динамичных компьютерных игр, а также консолей нового поколения благодаря возможности подключения HDMI 2.1. Геймеры могут играть в интенсивные компьютерные игры, наслаждаясь всеми преимуществами высокой частоты обновления 144 Гц, или получить максимальную отдачу от новейших консолей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 4K UHD. Игровой процесс плавный благодаря быстрому времени отклика 1 мс (GtG) и Adaptive Sync, которые устраняют разрывы и заикания.
Комментарии и отзывы Phillips M5000
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