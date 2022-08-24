Представлены игровые мониторы Samsung Odyssey G70B и G65B

Компания Samsung пополнила ассортимент геймерских мониторов семействами Odyssey G70B и Odyssey G65B, которые получили интегрированный центр Gaming Hub с быстрым доступом к таким сервисам, как Xbox Cloud Gaming, Google Stadia, Amazon Luna и NVIDIA GeForce Now. Серия Odyssey G70B получила 28- и 32-дюймовые IPS-панели с разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), а также поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro для более плавного геймплея.

В семейство Odyssey G65B вошли вогнутые 27-и 32-дюймовые мониторы с радиусом кривизны 1000R, разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц, временем отклика GtG 1 мс и поддержкой FreeSync Premium Pro. Новинки станут доступны для покупки в четвёртом квартале этого года, но цены пока не раскрываются.