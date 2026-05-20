Представлены игровые наушники Lenovo Legion Y960

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых гарнитур моделью Legion Y960, одной из особенностей которой стала RGB-подсветка с поддержкой 16 миллионов цветовых оттенков. Новинка также характеризуется 40-мм главным и двумя 20-мм дополнительными излучателями, поддержкой физического 7,1-канального звука, сертификацией Hi-Res Audio, воспроизведением частот в диапазоне от 20 Гц до 40 кГц, титановым напылением для лучшей четкости звучания, съемным микрофоном с кардиоидной диаграммой направленности и шумоподавлением на основе ИИ, контроллером переключения между 7,1 и 2,0 каналами, несколькими профилями звука для игровых сессий, массой 346 граммов, поддержкой подключения через USB-C и USB-A, а также 3,5-мм гнездом для микрофона. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 90 долларов.

Обзор Reproductor RP-310BTTP. Виниловый проигрыватель с проз…
В виниловом проигрывателе каждая деталь играет ключевую роль — как внутреннее устройство, так и внешний в…
Саундбар Sony BRAVIA Theater Bar 7 оценили в 870 долларов …
Компания Sony пополнила ассортимент саундбаров моделями BRAVIA Theater Bar 7 и Theater Bar 5, которые оце…
Trust представила новые микрофоны для стримеров…
Компания Trust International представила новые микрофоны из серии Emita II, которые оснащены премиальной …
Саундбар Toshiba M510WR выходит в России …
Компания Toshiba TV объявила о выпуске на российский рынок саундбаров C210WR, M310WR и M510WR. Первая хар…
Обзор SVEN G342. Недорогая 2.0 акустика с Bluetooth…
Аудиосистема формата 2.0 частый выбор для домашнего и офисного использования с ПК и ноутбуком. Изучаемые …
Обзор SVEN PS-375. Портативная колонка акустика с подсветкой…
Портативную колонку SVEN PS-375, изучаемую сегодня, можно удобно использовать не только дома, но и на при…
Обзор Creative Sound Blaster Audigy FX Pro. Звуковая карта д…
Было время когда при сборке настольной системы помимо привычных компонентов устанавливались и звуковая ка…
Обзор Alive Audio Pillar. Вертикальный виниловый проигрывате…
Привычный формат исполнения виниловых проигрывателей предполагает горизонтальное размещение опорного диск…
Обзор SVEN PS-395. Громкая портативная колонка с длительным временем работыОбзор SVEN PS-395. Громкая портативная колонка с длительным временем работы
Обзор Creative Sound Blaster Audigy FX Pro. Звуковая карта для материнских плат начального и среднего уровнейОбзор Creative Sound Blaster Audigy FX Pro. Звуковая карта для материнских плат начального и среднего уровней
Обзор SVEN PS-375. Портативная колонка акустика с подсветкойОбзор SVEN PS-375. Портативная колонка акустика с подсветкой
Обзор SVEN G345. Компактная акустика с Bluetooth и USB для ноутбука, планшета и ПКОбзор SVEN G345. Компактная акустика с Bluetooth и USB для ноутбука, планшета и ПК
Обзор Alive Audio Pillar. Вертикальный виниловый проигрывательОбзор Alive Audio Pillar. Вертикальный виниловый проигрыватель
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor