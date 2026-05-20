Представлены игровые наушники Lenovo Legion Y960

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых гарнитур моделью Legion Y960, одной из особенностей которой стала RGB-подсветка с поддержкой 16 миллионов цветовых оттенков. Новинка также характеризуется 40-мм главным и двумя 20-мм дополнительными излучателями, поддержкой физического 7,1-канального звука, сертификацией Hi-Res Audio, воспроизведением частот в диапазоне от 20 Гц до 40 кГц, титановым напылением для лучшей четкости звучания, съемным микрофоном с кардиоидной диаграммой направленности и шумоподавлением на основе ИИ, контроллером переключения между 7,1 и 2,0 каналами, несколькими профилями звука для игровых сессий, массой 346 граммов, поддержкой подключения через USB-C и USB-A, а также 3,5-мм гнездом для микрофона. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 90 долларов.