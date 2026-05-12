Обзор Creative Sound Blaster Audigy FX Pro. Звуковая карта для материнских плат начального и среднего уровней

Было время когда при сборке настольной системы помимо привычных компонентов устанавливались и звуковая карты. Позже в материнских платах появилась встроенный звуковой тракт с аудио кодеком, далее производители задумали и сделали его экранированным. Встроенный звук особенно в материнских платах верхнего ценового сегмента достиг уровня, который удовлетворяет запросы большинства пользователей и геймеров. Но списывать отдельные звуковые карты рано, они позволяют получить улучшение качества вывода на наушники с высоким сопротивлением или многоканальную акустику на материнской плате любого ценового сегмента. Creative Sound Blaster Audigy FX Pro, изучаемая сегодня, как раз ориентирована под такие сценарии, в доступном сегменте позволит получить вывод чистого звука на наушники и колонки. Вместе с ней пользователи получают новое приложение Creative Nexus, разработанное для изменения подхода к персонализации, управлению и оптимизации звука.

Комплектация

Компактная упаковка из плотного картона с изображением звуковой карты, списком поддерживаемых фирменных технологий и подробной таблицей с характеристиками. Комплект включает сменную заднюю панель для сборки в ITX-корпусах, руководство пользователя.

Внешний вид

Компактная печатная плата с текстолитом черного цвета, использующая для подключения интерфейс PCIe x1. Экранирована от электромагнитных помех и совместима с низкопрофильными системами.

В зависимости от особенностей заглушек под платы расширения на корпусе можно будет выбрать одну из двух из комплекта. Зафиксирована она двумя винтами.

На внутренней стороне платы нанесен логотип бренда Sound Blaster, зарекомендовавшего себя в сегменте звука. В центре наклейка с серийным номером и QR-кодом.

На панели вывода доступно пять разъемов: SPDIF OUT/SIDE, SUB, REAR, FRONT, MIC/LINE IN. Подключать акустику можно в разных комбинациях и общий набор позволит организовать дискретную 7.1 систему в комнате. Также возможна работа и в связке с внешним AV-ресивером, для этого используется разъем SPDIF.

Помимо этого на тыльной части печатной платы Creative Sound Blaster Audigy FX Pro колодка 9-пин для подключения разъемов лицевой панели корпуса.

Основана на аудиочипе Realtek ALC 4082. Применены качественные конденсаторы. Такой кодек встречается на материнских платах топового сегмента. Поддерживает воспроизведение до 32 бит/384 кГц. Соотношение сигнала/шум до 120 дБ. Интерфейсный мост PCIe с чипом ASMedia ASM3042, отличающего высокой пропускной способностью.

Софт

Важной составляющей, изучаемой звуковой карты, является программное обеспечение. Новый Creative Nexus выходит за рамки привычного инструмента, предлагая детальную настройку и возможность адаптировать аудиопрофиль под индивидуальные особенности и сценарий эксплуатации. Установка проста, а интерфейс интуитивно понятен.

Выводятся данные по версии программного обеспечения и прошивки с возможностью обновления до актуальной при выходе обновления.

Три основных вкладки для управления: Direct Mode, Aсoustic Engine, Scout Mode. Во вкладке Acoustic Engine выбирается пресет эквалайзера с регулировкой по частотным диапазонам, а также простой регулировке по низким и высоким частотам. Уровень усиления выходного сигнала. Управление Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume, Dialog+ в виде поворотных регуляторов и активных отдельных тумблеров.

Отдельно настраиваются вывода на колонки и наушники. При этом можно выбрать готовые варианты под некоторые модели наушников. Scout Mode у Creative разработан для улучшения качества и информативности звука внутри игр. Акцентируя шаги, перезарядку оружия и отдаленные звуки окружающей среды. Если говорить проще, выделяет те звуковые составляющие, которые несут важную информацию и позволяют получить преимущество в позиционировании врагов на локации. Особенно актуально для динамичных шутеров и киберспортивных играх. Для удобства есть разделение для игр, фильмов, музыки и обычной работы, адаптируя настройки под сценарии.

Большое внимание уделено улучшению записи и передаче голоса. Crystal Voice направление на улучшение четкости голоса. Шумоподавление, фильтрация эхо и улучшение голоса пользователя. Будет полезно в голосовых чатах, при участии в конференциях или записи звуковой дорожки. По опыту преображает заметно качество работы микрофона или встроенного в гарнитуру.

Тесты

Использовали Creative Sound Blaster Audigy FX Pro в настольной системе. После установки в разъем материнской платы, а чаще всего свободными остаются все кроме того что задействован под видеокарту, установили и изучили программное обеспечение. Заметным отличием от встроенных инструментов в материнской плате, здесь помимо аппаратных улучшений получаем и программные.

В Escape from Tarkov отмечу улучшение четкости и разделению звуковой атмосферы в игре. Стрельба, окружающий шум, взрывы, перезарядка слышны с высокой четкостью, звук многослойный и динамичный. Низкие частоты во время взрывов гранаты не подавляют общую сцену, средние частоты остаются разборчивы, особенно диалоги. В Forza Horison 5 звуковая карта улучшила общую детализацию звука. Шум двигателя, переключение передач и атмосфера придавала автомобилю акустический реализм. Хорошо справлялась с быстрым изменением динамики звука, сохраняя четкость в сложных сценах.

При прослушивании музыки или во время просмотра фильмов, сериалов, особенно при использовании многоканальной акустики выдает звук хорошего качества с разделением по каналам. Акустические записи отличались детализацией и четкостью, при этом используя программный инструмент можно индивидуально изменить его характер.

Отдельно проверили вывод звука. Технология CrystalVoice улучшала четкость микрофона в разных приложениях, включая Discord и инструменты для организации стриминговых трансляций. Хорошо отсекало сопутствующий шум от механической клавиатуры, щелчков мышки.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Sound Blaster Audigy FX Pro будет впервую очередь интересна для систем с материнскими платами начального и среднего уровня, позволяя поднять качество выводимого звука и его детализации с традиционными аналоговыми выходами. Звуковая карта сопровождается качественной программным инструментом для индивидуальной настройки под свой вкус и сценарий эксплуатации. Сбалансированное и доступное решение.
Creative Sound Blaster Audigy FX Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
