Саундбар Sony BRAVIA Theater Bar 7 оценили в 870 долларов

Компания Sony пополнила ассортимент саундбаров моделями BRAVIA Theater Bar 7 и Theater Bar 5, которые оценены в 870 и 350 долларов соответственно. Старшая модель характеризуется конфигурацией 5.0.2 с девятью динамиками, поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, сертификацией IMAX Enhanced, технологией 360 Spatial Sound Mapping, системой Sound Field Optimization, цифровым усилителем S-Master с девятью каналами, поддержкой Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio, интерфейсом HDMI 2.1, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 6.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, поддержкой Spotify Connect и AirPlay.

Младшая может похвастаться конфигурацией 3.1 с беспроводным сабвуфером, поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, технологиями виртуализации S-Force PRO и Vertical Surround Engine портом HDMI eARC, поддержкой Bluetooth 5.3 и разъемом USB.
Проектор Hisense C3 Smart Mini Projector 4K оценили в 1700 е…
Компания Hisense пополнила ассортимент мини-проекторов моделью C3 Smart Mini Projector 4K, который проеци…
iFixIt разобрала AirTag 2 на детали…
Прошло всего несколько дней с момента появления AirTag 2 в продаже, а компания iFixIt уже успела разобрат…
Обзор Reproductor RP-310BTTP. Виниловый проигрыватель с проз…
В виниловом проигрывателе каждая деталь играет ключевую роль — как внутреннее устройство, так и внешний в…
Ретро-колонку Edifier M330 II Bluetooth оценили в $140…
Компания Edifier пополнила ассортимент Bluetooth-колонок моделью M330 II Bluetooth, которая отличается ре…
Представлена SVEN MC-15 стереосистема Hi-Fi класса…
SVEN предлагает новое расширение линейки стереосистем серии MC — устройств Hi-Fi класса, представляя вним…
Беспроводные наушники Sony WF-1000XM6 оценили в 330 евро …
Компания Sony пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью WF-1000XM6, одной из особенностей кото…
LG представила ИИ-колонку Xboom Stage 501…
LG расширяет линейку устройств Xboom, созданную в сотрудничестве с Will.i.am, добавляя колонку для вечери…
Обзор Alive Audio Pillar. Вертикальный виниловый проигрывате…
Привычный формат исполнения виниловых проигрывателей предполагает горизонтальное размещение опорного диск…
Беспроводная акустика с бархатным звуком. Обзор SVEN HA-950Беспроводная акустика с бархатным звуком. Обзор SVEN HA-950
Портативная колонка для пляжа и улицы. Обзор SVEN PS-165Портативная колонка для пляжа и улицы. Обзор SVEN PS-165
Умная колонка, которая всегда с тобой. Обзор Яндекс Станция СтритУмная колонка, которая всегда с тобой. Обзор Яндекс Станция Стрит
Обзор Defender Boomer 130. Портативная акустика с караоке и мощностью 120 ВтОбзор Defender Boomer 130. Портативная акустика с караоке и мощностью 120 Вт
Обзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и BluetoothОбзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и Bluetooth
