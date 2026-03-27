Саундбар Sony BRAVIA Theater Bar 7 оценили в 870 долларов

Компания Sony пополнила ассортимент саундбаров моделями BRAVIA Theater Bar 7 и Theater Bar 5, которые оценены в 870 и 350 долларов соответственно. Старшая модель характеризуется конфигурацией 5.0.2 с девятью динамиками, поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, сертификацией IMAX Enhanced, технологией 360 Spatial Sound Mapping, системой Sound Field Optimization, цифровым усилителем S-Master с девятью каналами, поддержкой Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio, интерфейсом HDMI 2.1, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 6.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, поддержкой Spotify Connect и AirPlay.
Младшая может похвастаться конфигурацией 3.1 с беспроводным сабвуфером, поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, технологиями виртуализации S-Force PRO и Vertical Surround Engine портом HDMI eARC, поддержкой Bluetooth 5.3 и разъемом USB.