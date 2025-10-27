Обзор SVEN PS-395. Громкая портативная колонка с длительным временем работы

Сегодня в центре внимания двухполосная акустическая система SVEN PS-395 с защитой от воды IPX5, заявленной автономностью до 20 часов, передачей сигнала по Bluetooth, встроенной ручкой для переноски и мощностью 80 Вт. качественный звук, выбор источников воспроизведения и мобильность.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением колонки и данными по ее ключевым особенностям исполнения. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус в форме тубуса, обтянутый плотной тканью. Практично, не загрязняясь следами пальцев и не выскальзывая из рук, а также хорошо выглядит внешне.

Группа активных динамиков расположена на лицевой стороне под тканью. Они направлены на слушателя. По краям дополнены пассивными излучателями.

Ручка несъемная часть корпуса. Выполнена из алюминия, за счет этого акустика ощущается премиальное. Удобный хват и возможность носить ее с собой.

При этом можно надежно установить на любой ровной поверхности. Для этого на основании пара ножек с прорезиненными накладками, предотвращающими скольжение и снижающими вибрацию. По центру нанесена наклейка с серийным номером и техническими данными.

На верхней грани прорезиненная панель управления с текстурированными кнопками. Они хорошо определяются слепым методом и нажимаются с небольшим усилием, исключая ложные нажатия.

Разъемы у SVEN PS-395 под защитной заглушкой. Тут USB-C для восстановления заряда встроенного аккумулятора, USB Type-A для подключения накопителя с музыкальными файлами, аудиоразъем.

На боковых сторонах акустики подсвечиваемая кольцевая подсветка. Набор эффектов, между которыми можно переключаться или отключить. Она дополняет звуковое сопровождение.

Тесты

Акустическая группа этой колонки включает два 3-дюймовых низкочастотных динамика и два 1.5 дюймовых твиттера. Выдает напористое звучание с глубоким басом. Присутствует эффект объемного звучания с хорошей детализацией на средних частотах. Отлично подходит для прослушивания современной и танцевальной музыки на природе или организовывая вечеринки с друзьями. Запас по громкости большой.

Поддерживает беспроводное соединение по Bluetooth. Две колонки есть возможность объединить в стереопару. Файлы можно записать на флешку, подключить ее к колонке и воспроизводить без дополнительных устройств. Корректно считывала популярные аудиофайлы. Есть режим AUX.

На среднем уровне громкости давала около 11-12 часов беспрерывного воспроизведения по Bluetooth. Удобно реализована зарядка через разъем USB-C.

Итоги

SVEN PS-395 – портативная колонка с длительным временем автономной, хорошим качеством звука, выбором источников воспроизведения, защитой от воды, подсветкой, дополняющей эффект от прослушивания.