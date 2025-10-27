Обзор SVEN PS-395. Громкая портативная колонка с длительным временем работы

Сегодня в центре внимания двухполосная акустическая система SVEN PS-395 с защитой от воды IPX5, заявленной автономностью до 20 часов, передачей сигнала по Bluetooth, встроенной ручкой для переноски и мощностью 80 Вт. качественный звук, выбор источников воспроизведения и мобильность.

Обзор SVEN PS-395

Комплектация

комплектация SVEN PS-395

Коробка из плотного картона с изображением колонки и данными по ее ключевым особенностям исполнения. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация SVEN PS-395

Внешний вид

Корпус в форме тубуса, обтянутый плотной тканью. Практично, не загрязняясь следами пальцев и не выскальзывая из рук, а также хорошо выглядит внешне.

внешний вид SVEN PS-395

Группа активных динамиков расположена на лицевой стороне под тканью. Они направлены на слушателя. По краям дополнены пассивными излучателями.

внешний вид SVEN PS-395

Ручка несъемная часть корпуса. Выполнена из алюминия, за счет этого акустика ощущается премиальное. Удобный хват и возможность носить ее с собой.

внешний вид SVEN PS-395

При этом можно надежно установить на любой ровной поверхности. Для этого на основании пара ножек с прорезиненными накладками, предотвращающими скольжение и снижающими вибрацию. По центру нанесена наклейка с серийным номером и техническими данными.

внешний вид SVEN PS-395

На верхней грани прорезиненная панель управления с текстурированными кнопками. Они хорошо определяются слепым методом и нажимаются с небольшим усилием, исключая ложные нажатия.

внешний вид SVEN PS-395

Разъемы у SVEN PS-395 под защитной заглушкой. Тут USB-C для восстановления заряда встроенного аккумулятора, USB Type-A для подключения накопителя с музыкальными файлами, аудиоразъем.

внешний вид SVEN PS-395

На боковых сторонах акустики подсвечиваемая кольцевая подсветка. Набор эффектов, между которыми можно переключаться или отключить. Она дополняет звуковое сопровождение.

внешний вид SVEN PS-395

Тесты

тесты SVEN PS-395

Акустическая группа этой колонки включает два 3-дюймовых низкочастотных динамика и два 1.5 дюймовых твиттера. Выдает напористое звучание с глубоким басом. Присутствует эффект объемного звучания с хорошей детализацией на средних частотах. Отлично подходит для прослушивания современной и танцевальной музыки на природе или организовывая вечеринки с друзьями. Запас по громкости большой.

тесты SVEN PS-395

Поддерживает беспроводное соединение по Bluetooth. Две колонки есть возможность объединить в стереопару. Файлы можно записать на флешку, подключить ее к колонке и воспроизводить без дополнительных устройств. Корректно считывала популярные аудиофайлы. Есть режим AUX.

тесты SVEN PS-395

На среднем уровне громкости давала около 11-12 часов беспрерывного воспроизведения по Bluetooth. Удобно реализована зарядка через разъем USB-C.

тесты SVEN PS-395

Итоги

SVEN PS-395 – портативная колонка с длительным временем автономной, хорошим качеством звука, выбором источников воспроизведения, защитой от воды, подсветкой, дополняющей эффект от прослушивания.
