Представлены изогнутые мониторы Samsung T55

Компания Samsung пополнила ассортимент изогнутых мониторов тремя C32T55, C27T55 и C24T55, которые получили панели на 32 дюйма, 27 дюймов и 24 дюйма. Новинки характеризуются вогнутой VA-панелью с радиусом кривизны 1000R, разрешением 1920:1080 точек, яркостью 250 кд/м2, типовой контрастностью 3000:1, временем отклика 4 мс, частотой обновления в 75 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавной игры, системой Flicker Free от мерцания, интерфейсами HDMI 1.4, DP и D-sub, регулируемой подставкой, а также 5 Вт стереофоническими динамиками в двух крупных моделях. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.