Представлены изогнутые мониторы ViewSonic VX3217

Компания ViewSonic представила два новых изогнутых монитора X3217-C-MHD и VX3217-2KC-MHD, европейская цена которых составляет 300 и 400 евро соответственно. Новинки получила 31,5-дюймовую VA-панель с разрешением 1920:1080 пикселей и 2560:1440 пикселей, яркостью 250 кд/кв.м, контрастностью 3000:1 и временем отклика 5 мс (в режиме Grey-to-Grey). Отметим встроенные громкоговорители суммарной мощностью 4 Вт, интерфейсы HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и D-Sub в X3217-C-MHD, а также два HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и Mini-DisplayPort 1.2 в модели VX3217-2KC-MHD.