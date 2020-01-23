Представлены корпуса для неттопов Akasa Newton PX и Plato PX

Компания Akasa пополнила ассортимент компактных корпусов моделями Newton PX и Plato PX, которые подойдут для создания безвентиляторных неттопов на основе мини-ПК Intel NUC 8 Pro поколения Provo Canyon. Новинки выполнены из алюминия, а за отвод тепла здесь отвечают ребристые внешние секции. Newton PX характеризуется поддержкой плат NUC8v5PNH, NUC8v5PNK, NUC8i3PNH и NUC8i3PNK, размерами 176,6:200:53,6 мм, местом для 2,5-дюймового накопителя толщиной до 9,5 мм, а также двумя портами USB 3.0 и двумя USB 2.0.

Plato PX поддерживает платы NUC8v7PNH, NUC8v7PNK, NUC8v5PNH, NUC8v5PNK, NUC8i3PNH и NUC8i3PNK и один 2,5-дюймовый накопитель. Его габариты равны 247:240:38,5 мм. Из интерфейсов отметим по два порта USB 3.0 и USB 2.0. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.