Представлены лазерные 4K-проекторы Hisense Vidda C3

Компания Hisense объявила о выпуске лазерных проекторов серии Vidda C3, в которую вошли четыре модели с разрешением 4K. Модель Vidda C3 характеризуется 1.3-кратным оптическим приближением, чипом MediaTek MT9681 и трёхцветным лазерным источником света Qualas32 с максимальной яркостью 1850 CVIA люмен. Vidda C3S отличается яркостью 2200 CVIA люмен и акустической системой JBL. Vidda C3 Pro получила лазер кинематографического класса MCL 39 с проекционным соотношением 0.9–1.5:1, яркостью 2800 CVIA люмен, звуковой системой JBL, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Топовая модель Vidda C3 Ultra отличается от предыдущей максимальной яркостью 3200 CVIA люмен, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти и акустикой JBL 2.1 с независимым сабвуфером. Проекторы оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент от 885 до 1660 долларов соответственно.

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