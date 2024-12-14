Представлены лимитированные часы Casio G-Shock DW6900BI24-1

Компания Casio пополнила ассортимент часов лимитированной моделью G-Shock DW-6900, которая разработана в партнерстве с американским брендом Baseballism. Новинка характеризуется черным ударопрочным корпусом с золотыми надписями на безеле, золотистым циферблатом, водонепроницаемостью до 200 метров, габаритами 53,2:50:18,7 мм, массой 72 грамма, светодиодной подсветкой, автоматическим календарем, секундомером, таймером обратного отсчета, будильником и батарейкой CR2016 с заявленным сроком службы до пяти лет. Часы станут доступны для покупки на американском рынке до конца месяца по цене в 150 долларов.