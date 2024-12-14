Представлены лимитированные часы Casio G-Shock DW6900BI24-1

Компания Casio пополнила ассортимент часов лимитированной моделью G-Shock DW-6900, которая разработана в партнерстве с американским брендом Baseballism. Новинка характеризуется черным ударопрочным корпусом с золотыми надписями на безеле, золотистым циферблатом, водонепроницаемостью до 200 метров, габаритами 53,2:50:18,7 мм, массой 72 грамма, светодиодной подсветкой, автоматическим календарем, секундомером, таймером обратного отсчета, будильником и батарейкой CR2016 с заявленным сроком службы до пяти лет. Часы станут доступны для покупки на американском рынке до конца месяца по цене в 150 долларов.

Xiaomi Smart Band 9 Pro получит очень яркий экран …
Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения и подробности о технических параметрах фитнес-брасл…
Google Pixel Watch 2 превращаются в кирпич после апдейта…
Ещё в конце сентября появилась информация о том, что компания Google официально начала рассылку обновлени…
Смарт-часы Suunto Race S Titanium оценили в 450 долларов …
Финская компания Suunto пополнила ассортимент спортивных умных часов моделью Suunto Race S Titanium, кото…
Представлены золотистые часы Casio A158WEGV-9A…
Компания Casio выпустила часы A158WEGV-9A из популярной серии Vintage. Новинка характеризуется узнаваемым…
Умные часы Redmi Watch 5 Lite оценили в 47 долларов…
Компания Xiaomi объявила цену на представленные сегодня умные часы Redmi Watch 5 Lite. Новинка оценена на…
Часы HONOR Watch 5 появились в продаже …
Компания HONOR выпустила в европейскую продажу умные часы HONOR Watch 5, которые были представлены в конц…
Huawei представляет новые смарт-часы и планшеты…
19 сентября в Барселоне, Испания, компания Huawei провела мероприятие, на котором были представлены долг…
Представлены часы COROS Pace Pro с автономностью 20 дней…
Компания COROS пополнила ассортимент спортивных умных часов моделью COROS Pace Pro, которая получила 46-м…
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титанаОбзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана
Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor