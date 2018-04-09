Представлены материнские платы BIOSTAR B360MHD PRO и BIOSTAR H310MHD PRO

BIOSTAR представила две материнских платы micro-ATX начального уровня с новыми чипсетами Intel B360 и H310, BIOSTAR B360MHD PRO и BIOSTAR H310MHD PRO, для офисного и домашнего использования. B360MHD PRO и H310MHD PRO имеют новые радиаторы BIOSTAR с нано-карбоновым покрытием, более эффективным, чем алюминий; конденсаторы AudioArt, создающие высококлассное звучание и аудио-эффекты Hi-Fi, и технологию Tough Power Enhanced для максимальной выдачи энергии без потерь.

Материнская плата BIOSTAR B360MHD PRO micro-ATX основана на новом чипсете начального уровня B360, который поддерживает процессоры LGA 1151 Intel Core 8-го поколения. Также поддерживается двухканальная память DDR4-2666МГц, один разъём PCI-E 3.0 x16 с усиленной защитной конструкцией и порты USB3.1 Gen1. Среди прочего стоит отметить опцию 6+ и технологию Charger Booster для быстрой зарядки смартфонов.