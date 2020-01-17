Представлены мышка Razer Basilisk V2

Razer Basilisk V2 – мышь, перенявшую множество новшеств от DeathAdder V2, при этом сохраняя традиционные для семейства Basilisk функции. Не менее продвинутая, чем DeathAdder V2, Basilisk V2 снабжена 11 программируемыми кнопками, включая характерную многофункциональную скобу и колесо прокрутки с настройкой уровня чувствительности.

При помощи арсенала из 11 настраиваемых кнопок, геймерам открывается огромный простор для персонализации всех элементов управления игрой. Все, от назначения альтернативных раскладок, до кнопок активации предметов, способностей или игровых команд, подвергается переназначению и оптимизации. Поддержка технологии Hypershift позволяет удвоить количество команд в распоряжении игрока.Basilisk V2 предлагает интуитивную функцию регулировки сопротивления колеса прокрутки. Благодаря этому пользователь может быстро подстроить колесико под нужную ему задачу – установить высокий уровень сопротивления, чтобы чувстовать выраженную отдачу, или снизить его, чтобы получить плавную прокрутку.