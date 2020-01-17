Представлены мышка Razer Basilisk V2

2020-01-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Basilisk V2; [88]
Razer Basilisk V2 – мышь, перенявшую множество новшеств от DeathAdder V2, при этом сохраняя традиционные для семейства Basilisk функции. Не менее продвинутая, чем DeathAdder V2, Basilisk V2 снабжена 11 программируемыми кнопками, включая характерную многофункциональную скобу и колесо прокрутки с настройкой уровня чувствительности.

При помощи арсенала из 11 настраиваемых кнопок, геймерам открывается огромный простор для персонализации всех элементов управления игрой. Все, от назначения альтернативных раскладок, до кнопок активации предметов, способностей или игровых команд, подвергается переназначению и оптимизации. Поддержка технологии Hypershift позволяет удвоить количество команд в распоряжении игрока.Basilisk V2 предлагает интуитивную функцию регулировки сопротивления колеса прокрутки. Благодаря этому пользователь может быстро подстроить колесико под нужную ему задачу – установить высокий уровень сопротивления, чтобы чувстовать выраженную отдачу, или снизить его, чтобы получить плавную прокрутку.

  • Оптический сенсор Focus+ с истинным разрешением 20,000 DPI
  • Ускорение до 650 дюймов в секунду (IPS) / 50 Г
  • Продвинутая настройка дистанции отрыва/посадки
  • 11 независимо настраиваемых кнопок
  • Съемная многофункциональная скоба-зажим
  • Оптические переключатели для мышей Razer™ с ресурсом работы до 70 млн. нажатий
  • Эргономичный дизайн под правую руку с текстурированными боковыми захватами
  • Тактильное колесо прокрутки с неограниченной функцией настройки
  • Настройка чувствительности «на лету» (Шаги по умолчанию: 800/1800/4000/9000/20000)
  • Гибридная облачная и встроенная память (4+1 профилей)
  • Поддержка Razer Synapse 3
  • Кабель Speedflex длиной 2.1 м
  • Приблизительный размер: 130mm / 5.11 in (Length) x 60mm / 2.36 in (Grip Width) x 42mm / 1.65 in (Height)
  • Приблизительный вес: 92 грамма (Исключая кабель)

Комментарии и отзывы Razer Basilisk V2
Рассекречены некоторых характеристики см...
Рассекречены некоторых характеристики смСегодня в сети были опубликованы некоторые данные о смартфонах компании Samsung: Galaxy A31 и A41. По пре...
Представлена мышка Razer DeathAdder V2...
Представлена мышка Razer DeathAdder V2Razer представляет смертоносный дуэт: Razer DeathAdder V2 – новейшую инкарнацию именитого бестселлера, а ...
Объектив Tokina ATX-M 85mm f/1.8 FE оцен...
Объектив Tokina ATX-M 85mm f/1.8 FE оценКомпания Tokina пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью ATX-M 85mm f/1.8 FE, которая предн...
Honor 8X получил стабильную версию Andro...
Honor 8X получил стабильную версию AndroКомпания Huawei выпустила стабильную версию Adnroid 10 c EMUI 10 для смартфона Honor 8X. ...
Alien: Isolation – лучший хоррор для Nin...
Alien: Isolation – лучший хоррор для NinВ далеком уже 2015 году вышла, пожалуй, лучшая компьютерная игра по вселенной «Чужих» - Alien: Isolation....
Умная розетка Broadlink SP3S...
Умная розетка Broadlink SP3SКомпания Broadlink представила на рынок умную розетку Broadlink SP3S. ...
Вышло дополнение для игры The Elder Scro...
Вышло дополнение для игры The Elder ScroРазработчики Bethesda вступили очередное дополнение для игры The Elder Scrolls Online. ...
Появились изображения смартфона OPPO Fin...
Появились изображения смартфона OPPO FinВ просторах интернета поделились патентным изображением нового смартфона OPPO Find X2. ...


Обзор Rombica NEO Magnum. Внешняя батарейка с быстрой зарядкойОбзор Rombica NEO Magnum. Внешняя батарейка с быстрой зарядкой
Обзор Artplays X4 (P4J-387b). Геймпад с ассиметричными стиками для Sony PlayStation 4 ProОбзор Artplays X4 (P4J-387b). Геймпад с ассиметричными стиками для Sony PlayStation 4 Pro
Обзор Candy CS4 H7A1DE-07. Сушильная машина с тепловым насосом и NFCОбзор Candy CS4 H7A1DE-07. Сушильная машина с тепловым насосом и NFC
Тесты Trust GXT 890 Cada RGB. Механическая клавиатура с линейными переключателямиТесты Trust GXT 890 Cada RGB. Механическая клавиатура с линейными переключателями
Обзор realme 5 Pro 128GB. Дешевле и лучше Xiaomi?Обзор realme 5 Pro 128GB. Дешевле и лучше Xiaomi?
Alien: Isolation – лучший хоррор для Nin...
Alien: Isolation – лучший хоррор для NinВ далеком уже 2015 году вышла, пожалуй, лучшая компьютерная игра по вселенной «Чужих» - Alien: Isolation....
Обзор Wood 'n Stones. Весьма душевная иг...
Обзор Wood 'n Stones. Весьма душевная игВ последнее время у нас на сайте выходит все больше обзоров на игры от небольших независимых студий. Прич...
Предварительный обзор Xigmatek Trident. ...
Предварительный обзор Xigmatek Trident. На рынке компьютерных корпусов сейчас настоящий застой, ведь помимо подсветки ничем удивить потенциальног...
Обзор Red Bow. Ужасающая игра...
Обзор Red Bow. Ужасающая играСегодня мы расскажем вам о довольно интересном игровом проекте, который на фоне остальных выделяется свои...
Обзор VICTORINOX 602148. Лучший рюкзак д...
Обзор VICTORINOX 602148. Лучший рюкзак дСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании VICTORINOX, которая не перест...
Предварительный обзор Redmi K30 5G. Очен...
Предварительный обзор Redmi K30 5G. ОченСегодня мы поговорим о современном устройстве, которое обладает целым рядом преимуществ при достаточно ни...
Обзор Little Dungeon Stories. Если не во...
Обзор Little Dungeon Stories. Если не воОбычно я пишу обзоры на игры, в которые либо сам играл бы, либо мог бы посоветовать их другим геймерам. О...
Предварительный обзор Thermaltake RIING ...
Предварительный обзор Thermaltake RIING Давненько у нас не было информации о новых гарнитурах для геймеров, так что пришло время исправить ситуац...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСегодня мы поговорим о достаточно интересном продукте, который сразу привлекает к себе внимание. Авторы к...
Обзор Airport CEO. Очень интересный симу...
Обзор Airport CEO. Очень интересный симуВ последнее время симуляторы стали пользоваться повышенным спросом у геймеров, так как многие любят неспе...
Обзор VICTORINOX 17.1 COLOR PACKABLE BAC...
Обзор VICTORINOX 17.1 COLOR PACKABLE BACСогласитесь, что стильный и компактный рюкзак является необходимым решением для современного человека. Ко...
Предварительный обзор Autel EVO II. Виде...
Предварительный обзор Autel EVO II. ВидеСегодня мы поговорим о достаточно интересном продукте, который был представлен на выставке CES 2020. Это ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor