Представлены мини-ПК ASRock 4X4 BOX 7000/D5 Series

Компания ASRock пополнила ассортимент компактных ПК моделью 4X4 BOX 7000/D5 Series, которая основана на чипах AMD Ryzen 7000. Новинка характеризуется восьмиядерным APU Ryzen 7 7735U или шестиядерным Ryzen 5 7535U, до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5-4800, слотом для 2,5-дюймового накопителя и твердотельного решения формата M.2, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, по одному интерфейсу HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, двумя портами RJ45, двумя USB 2.0, одним USB 3.2 и двумя USB-С 4. Размеры корпуса составляют 110:117,5:47,9 мм. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.