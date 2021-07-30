Представлены мини-ПК Intel NUC 11 Extreme

Компания Intel пополнила ассортимент мини-ПК моделью Intel NUC 11 Extreme Kit, которая основана на чипах Intel Core одиннадцатого поколения. Новинка характеризуется 8-литровым корпусом с поддержкой полноразмерных графических ускорителей, максимальной комплектацией с 8-ядерным Intel Core i9 с частотой до 5,0 ГГц, 64 ГБ оперативной памяти, четырьмя разъёмами M.2, двумя портами Thunderbolt 4, сетевым портом 2,5GbE, поддержкой Wi-Fi 6E, внутренним блоком питания на 650 Вт, тремя 92-мм вентиляторами, откидной крышкой, сменным логотипом и RGB-подсветкой. Цена на ПК стартует с 1150 и 1350 долларов за конфигурации с Intel Core i7 и Core i9 соответственно.