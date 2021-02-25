Представлены мониторы AOC U32P2, Q32P2 и U28P2A

Компания AOC выпустила в России мониторы U32P2, Q32P2 и U28P2A, которые предназначены для работы в бизнес-сегменте. Модель U32P2 характеризуется 31,5-дюймовой VA-панель с разрешением 3840:2160 пикселей, контрастностью до 3000:1, временем отклика GtG 4 мс, поддержкой Adaptive-Sync для более плавной картинки, 119% охватом цветовой палитры sRGB и 88% Adobe RGB, стереодинамиками по 3 Вт, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2.

Монитор Q32P2 оснащается 31,5-дюймовой матрицей с разрешением 2560:1440 пикселей и глубиной цвета 10 бит, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика 4 мс, 102% охватом цветовой гаммы sRGB и 75% Adobe RGB, двумя динамиками по 3 Вт, двумя разъемами HDMI 1.4 и одним DisplayPort 1.2. Модель U28P2A получила 28-дюймовый экран с разрешением 4К, 120% охват цветовой палитры sRGB и 89% Adobe RGB, поддержку Adaptive-Sync и динамики по 3 Вт. Все новинки могут похвастаться концентратором USB 3.2 на четыре разъема, технологии LowBlue и Flicker-Free для заботы о глазах пользователя и подставку с возможностью перевода дисплея в портретную ориентацию. Мониторы Q32P2 и U32P2 выйдут в этом месяце по цене в 27 499 и 39 069 рублей, а U28P2A станет доступна в апреле за 33 729 рублей.

Комментарии и отзывы AOC U32P2
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