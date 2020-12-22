Представлены мониторы ASUS VY249HE и VY279HE

Компания ASUS пополнила ассортимент семейства мониторов Eye Care моделями VY249HE и VY279HE, которые получили 23,8 и 27-дюймовые IPS-панели. Новинки характеризуются разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика MPRT 1 мс, частотой обновления 75 Гц, технологиями Flicker Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, противомикробным покрытием на рамке вокруг дисплея и кнопках управления, разъемами HDMI 1.4 и D-Sub, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж мониторов будут объявлены позже.