Представлены мониторы EIZO FlexScan EV2795 и EV2495

Компания EIZO пополнила ассортимент мониторов моделями FlexScan EV2795 и FlexScan EV2495, которые появятся в продаже в октябре или ноябре этого года. Первая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей, а вторая 24,1-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:1200 пикселей. Обе новинки также характеризуются яркостью 350 кд/м², контрастностью 1000:1, концентратором USB 3.1 Gen 1 с двумя разъемами USB Type-C и тремя USB Type-A. При этом входящий порт USB Type-C подходит для питания ноутбука мощностью до 70 Вт, а нисходящий с поддержкой DisplayPort Alt Mode и Power Delivery – подойдет для подключения от двух до четырех мониторов цепочкой. Также отметим порт Gigabit Ethernet, интерфейсы HDMI или DisplayPort, два громкоговорителя по 1 Вт, 3,5 мм разъем для наушников и регулируемую подставку.

Комментарии и отзывы EIZO FlexScan EV2795
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