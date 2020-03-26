Представлены мониторы MSI Optix G241 и G271

2020-03-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - MSI Optix G241 ; [94]
Компания MSI представила мониторы Optix G241, G271 и MAG251RX, которые предназначены для геймеров. Первые две модели характеризуются 24 и 27-дюймовыми IPS-панелями с разрешением 1920:1080 пикселей, поддержкой синхронизация AMD FreeSync, частотой обновления до 144 Гц, максимальной яркостью 250 кд/м2, временем отклика 1 мс, одним интерфейсом DisplayPort 1.2a и двумя HDMI 1.4b. MSI Optix G241 будет стоить 190 долларам, а MSI Optix G271 – 240 долларов.

Что до MAG251RX, то он оснащается IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 240 Гц, поддержкой синхронизации NVIDIA G-Sync, поддержкой спецификации HDR 400, портом USB-C и подсветкой MSI Mystic Light. Цена MSI Optix MAG251RX составляет 360 долларов.


Комментарии и отзывы MSI Optix G241
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