Представлены мониторы ViewSonic VG2756-2K и VG2756-4K

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделями VG2756-2K и VG2756-4K, которые получили 27-дюймовые IPS-панели с разрешением 2560:1440 пикселей и 3840:2160 пикселей. Новинки характеризуются яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 50 000 000:1, временем отклика 5 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 2-Вт стереофоническими динамиками и подставкой, позволяющей поменять ориентацию с альбомной на портретную. Отдельно возможность работы в качестве док-станции для ноутбука посредством разъема USB Type-C. Также отметим наличие сетевого гнезда Ethernet RJ45, концентратора USB Type-A, интерфейса HDMI и DisplayPort. Дисплеи появятся в продаже до конца месяца по цене в 380 и 500 долларов.

Комментарии и отзывы ViewSonic VG2756-2K
Обзоры:
Обзор AOC CQ32G1. Игровой 32-дюймовый мониторОбзор AOC CQ32G1. Игровой 32-дюймовый монитор
Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000
Лучший 2К-монитор. LG 27GL850 27Лучший 2К-монитор. LG 27GL850 27"
Новости:
Redmi Smart TV A65 4K с поддержкой HDR

Компания Redmi намекнула, что скоро выйдет новая серия Smart TV A. С тех пор бренд незаметно запустил мод...
AOC представила три новых монитора линейки E2

Один из ведущих брендов на рынке мониторов компания AOC представила три новых монитора линейки E2. В лине...
Представлены мониторы ViewSonic VG2756-2K и VG2756-4K

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделями VG2756-2K и VG2756-4K, которые получили 27-дю...
Обзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептовОбзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептов
Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушникиОбзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушники
Лучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini BlackЛучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini Black
Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-мониторОбзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-монитор
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Наушники Apple AirPods Studio будут стои...
Наушники Apple AirPods Studio будут стоиСетевые источники поделились подробностями о беспроводных накладных наушниках Apple AirPods Studio, котор...
Samsung Galaxy S7 неожиданно получил обн...
Samsung Galaxy S7 неожиданно получил обнКомпания Samsung выпустила обновление для смартфонов Galaxy S7, которые были представлены более четырех л...
Представлен мощный мини-ПК ASRock 4X4 BO...
Представлен мощный мини-ПК ASRock 4X4 BOКомпания ASRock представила новый мини-ПК 4X4 BOX, который построен на мобильных гибридных процессорах AM...
Смартфоны ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro...
Смартфоны ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 ProБудущие процессоры компании ASUS которыми являются ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro будут поставляться с разным ...
Genesis представила легкую игровую мышь ...
Genesis представила легкую игровую мышь Компания Genesis представила новую легкую игровую мышь Krypton 550 с подсветкой Prismo. ...
OnePlus 8T получит улучшенную фронтальну...
OnePlus 8T получит улучшенную фронтальнуВ сети появились новые подробности о смартфоне OnePlus 8T, который будет официально представлен уже 14 ок...
Dimensity 1000C представила первый телеф...
Dimensity 1000C представила первый телефПредставлен Dimensity 1000C представила первый телефон 5G на базе MediaTek для США. ...
Apple обновила iMac до новых процессоров...
Apple обновила iMac до новых процессоровКрупным производителям достаточно тяжело радовать свою аудиторию какими-то нереальными инновациями и прор...
Состоялся анонс беспроводной мыши Corsai...
Состоялся анонс беспроводной мыши CorsaiCorsair анонсировала беспроводную мышь Katar Pro Wireless. Мышь игровая и основана на беспроводной технол...
IN WIN анонсировала корпусные вентилятор...
IN WIN анонсировала корпусные вентиляторIN WIN анонсировала корпусные вентиляторы Jupiter AJ140. ...
Как выбрать аксессуары для Samsung Galax...
Как выбрать аксессуары для Samsung GalaxУмные часы пользуются повышенным спросом на протяжении уже длительного времени, пользователи за это время...
Флагман Sony Xperia 5 II выйдет раньше о...
Флагман Sony Xperia 5 II выйдет раньше оНачала продаж компактного флагманского смартфона Sony Xperia 5 II ждали не раньше 20 октября, но, кажется...
Обзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофонаОбзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофона
Обзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсором
Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для AppleОбзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для Apple
Обзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептовОбзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептов
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor