Представлены мониторы ViewSonic VG2756-2K и VG2756-4K

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделями VG2756-2K и VG2756-4K, которые получили 27-дюймовые IPS-панели с разрешением 2560:1440 пикселей и 3840:2160 пикселей. Новинки характеризуются яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 50 000 000:1, временем отклика 5 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 2-Вт стереофоническими динамиками и подставкой, позволяющей поменять ориентацию с альбомной на портретную. Отдельно возможность работы в качестве док-станции для ноутбука посредством разъема USB Type-C. Также отметим наличие сетевого гнезда Ethernet RJ45, концентратора USB Type-A, интерфейса HDMI и DisplayPort. Дисплеи появятся в продаже до конца месяца по цене в 380 и 500 долларов.