Представлены моноблоки Acer Aspire C24 и C27

Компания Acer пополнила ассортимент моноблочных ПК моделями Aspire C24 и Aspire C27, которые оценены от 900 и от 1000 евро соответственно. Новинки характеризуются чипами Intel Core Ultra 7 155U и Core Ultra 5 125U, до 32 ГБ ОЗУ DDR5 5600, твердотельным накопителем M.2 PCIe вместимостью до 2 ТБ, 23,8- и 27-дюймовыми IPS-экранами с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), веб-камерой на 5 Мп, тремя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-A и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C, портом HDMI, адаптерами беспроводной связи Bluetooth LE и Wi-Fi 7, подставкой с функцией регулировки высоты, угла наклона и поворота до 30 градусов, а также беспроводными клавиатурой и мышью в комплекте. Компьютеры появятся в европейской продаже в июле этого года.