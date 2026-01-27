Представлены наушники HMD Dub X50 Pro

Компания HMD Global пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Dub X50 Pro, одной из особенностей которой стала технология DUB Platinum Sound. Она использует специализированный процессор Hi-Fi DSP для более качественного звучания.

Новинка также характеризуется поддержкой технологии активного шумоподавления и технологии ENC с четырьмя микрофонами для снижения шума окружающей среды во время голосовых вызовов, поддержкой голосовых помощников, которые активируются касанием, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, автономностью до 15,8 часа или до 60 часов с учётом зарядного футляра (на громкости 60% и без шумоподавления), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, а также серебристой и голубой расцветками корпуса. Наушники станут доступны для покупки в этом месяце, но цена пока не раскрывается.
