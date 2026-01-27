Представлены наушники HMD Dub X50 Pro

Новинка также характеризуется поддержкой технологии активного шумоподавления и технологии ENC с четырьмя микрофонами для снижения шума окружающей среды во время голосовых вызовов, поддержкой голосовых помощников, которые активируются касанием, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, автономностью до 15,8 часа или до 60 часов с учётом зарядного футляра (на громкости 60% и без шумоподавления), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, а также серебристой и голубой расцветками корпуса. Наушники станут доступны для покупки в этом месяце, но цена пока не раскрывается.