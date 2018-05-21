Представлены смартфоны LG Q7α, Q7 и Q7+...

Компания LG представила смартфоны Q7α, Q7 и Q7+, которые могут похвастаться неплохими характеристиками и, предположительно, доступной ценой. Новинку получили поддержку системы QLens, ЦАП Hi-Fi Quad DAC в случае с Q7α, защиту от воды и пыли (IP68), соответствие стандарту MIL-STD 810G, наличие технологии Face Recognition, поддержку быстрой зарядки и голосового помощника Google Assistant, 5,5 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, а также восьмиядерные процессоры с частотой 1,5 ГГц или 1,8 ГГц. Какие именно используются платформы, пока не сообщается.

Q7+ получила 4 ГБ оперативной памяти, две другие – 3 ГБ ОЗУ. Также Q7+ оснастили 64 Г флеш-памяти, а младшие модели – 32 ГБ встроенной памяти Q7α достались 13 Мп основная и 5 Мп фронтальная камеры, Q7 – 13 Мп основную и 5 Мп либо 8 Мп фронтальную камеры, Q7+ 5/8 Мп фронтальную и 16 Мп основную камеры. Все модели получили аккумулятор на 3000 мАч, а также одинаковые размеры и массу – 143,8:69,3:8,4 мм, 145 г.