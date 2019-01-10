Представлены недорогие смартфоны Redmi Note 7 и Note 7 Pro

2019-01-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi Note 7; [327]
Компания Xiaomi представила первые смартфоны своего теперь уже независимого бренда Redmi – Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Первую модель оснастили 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.

Redmi Note 7 Pro отличается более современным чипсетом Snapdragon 670, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти в старшей версии, а также 48 Мп датчиком изображения Sony IMX586 в основной камере. Младшая модель появится в продаже 15 января. Версия с 3/32 ГБ оценена в 150 долларов, 4/64 ГБ – $175, 6/64 ГБ –205 долларов. Цена Redmi Note 7 Pro пока не называется, поскольку он станет доступен для покупки только в середине февраля.

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