Представлены недорогие телевизоры Huawei Vision Smart Screen 5 SE

Компания Huawei пополнила ассортимент доступных телевизоров линейкой Vision Smart Screen 5 SE, в которую вошли модели с размерами 55, 65 и 75 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются матрицами с разрешением 4K Ultra HD, подсветкой Mini LED, максимальной яркостью 1000 нит, динамической контрастностью 125000:1, кадровой частотой до 240 Гц, предустановленной фирменной операционной системой HarmonyOS 4.3, интерфейсом HDMI, портом Ethernet, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, а также акустической системой формата 2.1. Телевизоры уже доступны для предзаказа на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 365, 420 и 560 долларов. Старт розничных продаж намечен на 8 мая.