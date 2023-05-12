Представлены недорогие телевизоры Infinix X3IN

Компания Infinix пополнила ассортимент недорогих телевизоров моделями Infinix 32X3IN и 43X3IN, которые оценены в Индии в 120 и 205 долларов соответственно. Новинки характеризуются 32-дюймовой панелью с разрешением HD у младшей модели и 43-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD у старшей, максимальной яркостью 250 нит, поддержкой технологий MEMC, HLG и HDR, динамиками мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Audio, однокристальной системой от MediaTek с четырьмя ядрами, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 11 с Google Assistant, Chromecast и Play Store, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, двумя интерфейсами HDMI, двумя разъемами USB и портом Ethernet.