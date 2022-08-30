Представлены недорогие телевизоры Xiaomi Smart TV X

Компания Xiaomi анонсировала в Индии новую серию телевизоров Smart TV X, в которую вошли 43, 50 и 55-дюймовые модели. Новинки характеризуются разрешением 4К, 96,9% охватом площади передней панели, 94% охватом цветовой гаммы DCI-P3, поддержкой технологии MEMC, платформой с четырьмя ядрами Cortex-A55, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, интерфейсом HDMI 2.1, двумя разъемами USB, предустановленной ОС Android TV 10, а также 30-Вт аудиосистемой с поддержкой Dolby Audio и DTS-HD. Телевизоры оценены в Индии в 365, 440 долларов и 500 долларов соответственно.

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