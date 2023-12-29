Представлены ноутбуки LG Gram 2024

Компания LG пополнила ассортимент легких ноутбуков серией LG Gram 2024, в которую вошли модели с диагональю экранов 14, 15, 16 и 17 дюймов. Старшие модели получили версии с сенсорным и обычным экранами с разрешением WQXGA, пиковой яркостью 350 нит и кадровой частотой 60 Гц, а младшие – панели с разрешением Full HD и WUXGA, пиковой яркостью 350 нит и частотой обновления 60 Гц, а также аккумуляторами ёмкостью 77 Втч и 72 Втч соответственно.

Новинки также характеризуются процессорами Intel Core Ultra 5 или Intel Core Ultra 7 с графическим адаптером Intel Arc, твердотельными накопителями от 256 ГБ до 2 ТБ, 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, камерами разрешением Full HD, разъемами USB 3.2 Gen2, USB 4 Gen 3, Type-C и HDMI, корпусами массой от 1100 до 1350 граммов,
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