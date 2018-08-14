Представлены ноутбуки MSI WS65 на CPU Intel Core i9

Компания MSI представила в рамках выставки SIGGRAPH 2018 линейку профессиональных ноутбуков MSI WS65. Новинки оснащается процессорами вплоть до Intel Core i9 восьмого поколения, графическими ускорителями вплоть до Nvidia Quadro P4200, 15,6 дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, а также аккумулятором на 82 Втч (8 часов работы без подзарядки), тремя разъемами USB-А, одним USB-C, одним HDMI и Mini-DP. Цены на различные модификации будут объявлены ближе к началу продаж, который запланирован на сентябрь.