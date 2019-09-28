Представлены ноутбуки-трансформеры HP Chromebook x360 12b и 14b

2019-09-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - HP Chromebook x360 12b; [72]
Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделями Chromebook x360 12b и Chromebook x360 14b, которые работают под управлением Chrome OS. Chromebook x360 12b оснастили 12-дюймовым экраном с разрешением 1366:912 пикселей, а Chromebook x360 14b – 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1366:768 или 1920:1080 пикселей.

Также отметим поддержку сенсорного управления, вращающуюся на 360 градусов крышку для использования в качестве планшета, поддержку активного пера USI Pen, процессор Intel Celeron N4000 (Gemini Lake) в базовой версии и 4 ГБ ОЗУ, от 32 ГБ до 128 ГБ флеш-памяти, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, слот для карт microSD, а также порты USB 3.1 Gen 1 Type-C и USB 3.1 Gen 1 Type-A. Младшая версия будет стоить от 359 долларов, а старшая – от 379 долларов. Перо USI стоит 69 долларов.


Комментарии и отзывы HP Chromebook x360 12b
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