Представлены новые ноутбуки ASUS ZenBook 14 на CPU AMD Ryzen

2019-08-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS ZenBook 14; [25]
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков ZenBook 14 моделями UM431DA, UM433DA и UM462DA, которые получили процессоры AMD Ryzen семейства Picasso. Новинки характеризуются 14-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением Full HD, сенсорным вводом и возможностью поворачивать дисплей на 360 градусов в случае с моделью ZenBook Flip 14 (UM462DA), 4-ядерным процессором Ryzen 3500U с частотой до 3,7 ГГц и графикой Radeon Vega 8, 4-ядерным Ryzen 3700U с частотой до 4,0 ГГц и графикой Vega 10, 8 или 16 ГБ ОЗУ DDR4-2400, твердотельным накопителями M.2 PCIe 3.0 вместимостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, аккумулятором на 42 Втч и 50 Втч в случае с ZenBook Flip 14, а также трекпадом. ASUS ZenBook Flip 14 (UM462DA) уже доступен для покупки по цене 750–900 евро, а две другие новинки выйдут позже.


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