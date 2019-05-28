Представлены новые ноутбуки-трансформеры HP EliteBook x360

Компания HP представила новые ноутбуки-трансформеры EliteBook x360, которые появятся в продаже уже в июле этого года. Речь идет о двух моделях: EliteBook x360 1030 G4 и EliteBook x360 1040 G6 с 13,3-и 14-дюймовыми дисплеями соответственно. Новинки характеризуются панелями с разрешением 1920:1080 пикселей или 3840:2160, процессорах Intel Whiskey Lake вплоть до четырехъядерного Core i7-8665U vPro с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций и частотой от 1,9 ГГц до 4,8 ГГц, до 16 ГБ ОЗУ в младшей модели, до 32 ГБ оперативной памяти в старшей, твердотельным накопителем PCie NVMe вместимостью до 2 ТБ, интерфейсами Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 1, HDMI 1.4, а также предустановленной операционной системой Windows 10.