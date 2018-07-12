Представлены обновленные ноутбуки Apple MacBook Pro

Компания Apple представила обновленные ноутбуки MacBook Pro, которые могут похвастаться новыми процессорами Intel и модернизированными клавиатурами. Итак, 13-дюймовая модель с панелью Touch Bar характеризуется 4-ядерным процессором Core i5 с частотами 2,3-3,8 ГГц или Core i7 с частотами 2,7-4,5 ГГц с графикой Iris Plus Graphics 655, SSD от 256 ГБ до 2 ТБ, а также 8 или 16 ГБ оперативной памяти. Цена на ноутбук стартует от 1800 долларов.

Модель с 15-дюймовым экраном оснастили шестиядерными процессорами Core i7/Core i9, SSD от 256 ГБ до 4 ТБ, 16/32 ГБ оперативной памяти, а также дискретной графикой Radeon Pro 555X либо Radeon Pro 560X. Цена лэптопа составит 2400 долларов за базовую конфигурацию. Обе модели характеризуются поддержкой технологии True Tone, возможностью активации Siri посредством голосовой команды, а также сопроцессором Apple T2.