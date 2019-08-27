Представлены обновленные ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga

Компания Lenovo представила обновленные ноутбуки, оснащенные процессорами Intel Core i5 и i7 10-го поколения (Comet Lake). Модель X1 Yoga оснастили корпусом из углеродного волокна и магния, а также акустической системой Dolby Atmos с двумя высокочастотными и двумя низкочастотными динамиками. Ноутбуки ThinkPad L13 и L13 Yoga отличаются от предыдущего поколения более тонкими рамками (17,6 мм) и процессорами Intel Core i5 и i7 10-го поколения с четырьмя или шестью ядрами. Ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga появится в продаже в следующем месяце по цене от 1479 и 1609 долларов, а вот T490 и X390 выйдут только в октября по цене от 1129 и 1109 долларов.