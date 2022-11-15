Представлены первые фотографии новой линейки смартфонов VIVO X90

По слухам, VIVO X90 будет основан на мобильной платформе MediaTek Dimensity 9200 построенной на 4-нм техпроцессе TSMC 2-го поколения. Модели оснастят камерой Zeiss T* и дюймовым датчиком изображения, а также новым чипом обработки изображений V2 собственной разработки. Также будет задействована архитектура AI-ISP, которая обеспечивает низкую задержку и более высокую скорость работы. Смартфон VIVO X90 получит основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольным датчиком на 48 МП с сенсором IMX598, портретным модулем на 50 МП (IMX758) и телеобъективом OmniVision OV64B на 64 МП со 100-кратным цифровым зумом. Более подробные характеристики и возможности новой линейки смартфонов объявят на презентации.