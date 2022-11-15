Представлены первые фотографии новой линейки смартфонов VIVO X90

В сети появились первые фотографии новой линейки смартфонов VIVO X90. Благодаря рекламному тизеру известно, что презентация новинок состоится 22 ноября. Модельный ряд VIVO X90 включает такие смартфоны как VIVO X90, X90 Pro и X90 Pro+.

По слухам, VIVO X90 будет основан на мобильной платформе MediaTek Dimensity 9200 построенной на 4-нм техпроцессе TSMC 2-го поколения. Модели оснастят камерой Zeiss T* и дюймовым датчиком изображения, а также новым чипом обработки изображений V2 собственной разработки. Также будет задействована архитектура AI-ISP, которая обеспечивает низкую задержку и более высокую скорость работы. Смартфон VIVO X90 получит основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольным датчиком на 48 МП с сенсором IMX598, портретным модулем на 50 МП (IMX758) и телеобъективом OmniVision OV64B на 64 МП со 100-кратным цифровым зумом. Более подробные характеристики и возможности новой линейки смартфонов объявят на презентации.
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