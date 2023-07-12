Представлены первые рендеры OnePlus 12

В этом году компания OnePlus планирует выпустить несколько передовых устройств, включая свой первый складной смартфон. Хотя мы уже видели его ранее на слитых скриншотах от различных инсайдеров, о OnePlus 12 было слишком мало информации, чтобы можно было судить о данном гаджете. Но сегодня в интернете наконец-то появились рендеры грядущего флагмана от китайского технологического гиганта, подтверждающие некоторые слухи о желании производителя сохранить идентичный с флагманским смартфоном дизайн корпуса. Для многих пользователей, вероятно, это на самом деле важный бонус. Слитые рендеры смартфона подтверждают предыдущие слухи об интеграции специальной перископической камеры, плюс можно заметить, что брендинг от Hasselblad вновь появился на корпусе, значит компания опять использует передовую оптику.

При этом если вы внимательно смотрели на дизайн смартфона OnePlus 12, то непременно заметили, что он очень похож на OnePlus 11, и хотя это может разочаровать некоторых пользователей, на самом деле можно считать, что это шаг в правильном направлении. Предыдущие смартфоны компании OnePlus известны тем, что они выглядят совершенно по-разному, настолько, что иногда даже сложно определить, какой смартфон пользователь видит перед собой. И, конечно, система камеры получила три датчика изображения — потенциальный покупатель получает стандартный объектив, ультраширокоугольный сенсор и перископическую камеру с оптическим зумом.
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